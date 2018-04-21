В Нигерии бандиты убили около 30 человек

На северо-западе Нигерии во время нападения вооруженных бандитов погибли по меньшей мере 30 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NAN.

Отмечается, что полиция арестовала трех бандитов, после чего члены группировки вернулись в штат Замфара с подкреплением и убили примерно 30 человек.

По имеющимся данным, в полиции подтвердили гибель людей, но окончательной информации о жертвах в настоящее время нет. В штате усилены меры безопасности.