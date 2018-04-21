В Нигерии бандиты убили около 30 человек
21 апреля 2018 23:31 176
На северо-западе Нигерии во время нападения вооруженных бандитов погибли по меньшей мере 30 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NAN.
Отмечается, что полиция арестовала трех бандитов, после чего члены группировки вернулись в штат Замфара с подкреплением и убили примерно 30 человек.
По имеющимся данным, в полиции подтвердили гибель людей, но окончательной информации о жертвах в настоящее время нет. В штате усилены меры безопасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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