Эрдоган: угроза для Турции в Сирии исходит от ее стратегических партнеров

Угроза для Турции в Сирии исходит в первую очередь от ее стратегических партнеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

"США направили 5 тыс. грузовых автомобилей с вооружением на север Сирии. Мы не можем купить у США оружие за деньги, зато они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы. Так от кого исходит угроза? В первую очередь от наших стратегических партнеров", - сказал турецкий лидер.

Под "террористическими группировками" в Сирии Эрдоган подразумевает курдов из отрядов "Силы народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз", которых Анкара считает сирийским ответвлением запрещенной в самой республике Рабочей партии Курдистана. Против этих организаций Турция с 20 января проводит операцию под названием "Оливковая ветвь" в регионе Африн на севере Сирии.

Турецкая сторона не скрывает своего недовольства поддержкой сирийских курдов Соединенными Штатами. Она считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара утверждает, что полученное ими американское оружие может быть в итоге направлено против Турции.