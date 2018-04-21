В США простились с Барбарой Буш
21 апреля 2018 23:55 268
В США состоялась церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой Буш. Об этом сообщает NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, проститься с женой экс-президента США Джорджа Буша-старшего пришли примерно 1,5 тыс. человек. Среди них были нынешняя первая леди США Меланья Трамп, бывший президент Билл Клинтон с супругой Хиллари, а также предшественник Трампа Барак Обама и его жена Мишель.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Барбары Буш.
"Чтобы избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности, а также из уважения к семье Буш, президент Трамп не будет присутствовать на мероприятии", - говорится в заявлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 апреля 23:56 185
Лидер оппозиции Армении заявил, что протесты продолжатся в воскресенье
21 апреля 23:43 273
Эрдоган: угроза для Турции в Сирии исходит от ее стратегических партнеров
21 апреля 23:31 177
В Нигерии бандиты убили около 30 человек
21 апреля 23:04 227
"Манчестер Юнайтед" сыграет в финале Кубка Англии - ФОТО
21 апреля 22:42 413
В Подмосковье сообщили о жертвах и пострадавших от урагана
21 апреля 22:24 475
По Москве прошла вторая волна урагана
21 апреля 23:55
В США простились с Барбарой Буш
21 апреля 23:31
В Нигерии бандиты убили около 30 человек
21 апреля 23:04
"Манчестер Юнайтед" сыграет в финале Кубка Англии - ФОТО
21 апреля 22:42
В Подмосковье сообщили о жертвах и пострадавших от урагана
21 апреля 22:24
По Москве прошла вторая волна урагана
21 апреля 22:04
Взрыв в Чили: пострадали 50 человек
21 апреля 21:30
Против Саргсяна вышли даже инвалиды - ФОТО
21 апреля 20:58
Самолет AZAL произвел вынужденную посадку в аэропорту Пулково
21 апреля 20:35
Шахрияр Мамедъяров: В шахматах это не является редкостью
-
21 Апр. 12:22 13 191
-
21 Апр. 17:35 6 754
-
21 Апр. 12:33 6 445
-
21 Апр. 09:59 6 101
-
21 Апр. 18:00 4 833