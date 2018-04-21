Лидер оппозиции Армении заявил, что протесты продолжатся в воскресенье
Оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акциями протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, после встречи с президентом заявил, что демонстрации продолжатся в воскресенье утром, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В субботу Пашинян попросил своих сторонников на митинге в Ереване уполномочить его на переговоры с властями. Собравшиеся ответили одобрительными возгласами. Представляя на митинге результаты своей короткой беседы с президентом Арменом Саркисяном на площади Республики в присутствии участников многотысячной акции, Пашинян заявил, что темой переговоров может быть лишь отставка премьера.
"Завтра с 11:00 мы проведем мощную акцию, чтобы наши позиции на переговорах (с властями. - Прим. ред.) были прочны", - сказал Пашинян.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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