«Барселона» разгромила «Севилью» и в 30-й раз выиграла Кубок Испании - ВИДЕО
22 апреля 2018 06:49 125
На стадионе Ванда Метрополитано состоялся финальный матч Кубка Испании между "Барселоной" и "Севильей", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Матч закончился со счетом 0:5 в пользу сине-гранатовых. Голами отличились: Луис Суарес (14-я и 40-я минуты), Лионель Месси (31-я минута), Андрес Иниеста (52-я минута) и Коутиньо (69-я минута).
"Барселона" одержав победу над "Севильей" в 30-й раз в своей истории выиграла Кубок Испании. Сине-гранатовые являются самой титулованной командой в истории турнира. "Атлетик" из Бильбао завоевывал Кубок короля 23 раза, мадридский "Реал" - 19.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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