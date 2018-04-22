В Эр-Рияде произошла стрельба у королевского дворца
22 апреля 2018 07:03 85
В Эр-Рияде произошла стрельба у дворца короля Саудовской Аравии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Pakistan Today.
Как отмечается, король страны Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд был эвакуирован из здания. По данным Associated Press, стрельба может свидетельствовать о противостоянии королевской охраны и стремящихся устроить переворот военных. Согласно другой информации, у здания был сбит небольшой беспилотник. В настоящее время полиция проводит расследование.
В 2017 году в МВД Саудовской Аравии подтвердили информацию о попытке нападения на дворец короля Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда в Джидде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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