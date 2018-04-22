В Торонто стартует встреча глав МИД "большой семерки"

Министры иностранных дел "группы семи" с 22 по 24 апреля в Торонто проведут переговоры по ряду международных проблем, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Встреча глав МИД семи стран - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - пройдет под девизом "Строя более безопасный мир".

В соответствии с планом встречи, размещенном на официальном веб-сайте G7, заседания и двусторонние встречи между главами МИД "Большой семерки" состоятся 22 и 23 апреля, а 23 и 24 апреля - между министрами по безопасности.

Помимо этого, на 23 апреля запланировано общее заседание, в котором примут участие как главы МИД, так и министры, отвечающие за вопросы безопасности.

Темами встреч станут глобальные вызовы и вопросы, имеющие международное значение. Так, главы МИД G7 обсудят усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, взаимоотношения с Россией, Украиной, ситуацию в Сирии и в ближневосточном регионе, а также палестино-израильский конфликт.

Кроме того, министры намерены затронуть такие темы, как противодействие терроризму, в том числе в киберпространстве, и нераспространение оружия массового поражения.

Встреча G7 ознаменует первый этап обсуждения перечисленных вопросов, которые рассматриваются в преддверии саммита "большой семерки". Саммит "группы семи" состоится в июне в канадском регионе Шарлевуа (Квебек).