В Тбилиси украли картину Кипренского и руль от Mercedes

22 апреля 2018 07:27

Полиция Грузии задержала 31-летнего мужчину, который украл несколько антикварных вещей, в том числе картину знаменитого русского портретиста Ореста Кипренского и руль от Mercedes, сообщается на сайте МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина украл драгоценные антикварные вещи из жилого дома в центре Тбилиси, однако не уточняется, кому принадлежит жилье.

"Среди украденных вещей картина, написанная русским портретистом Орестом Кипренским в 1817 году, еще одно антикварное полотно неизвестного автора, коллекционный руль автомобиля Mercedes, выполненный из слоновой кости, старинный руль корабля, восемь антикварных стульев, ковры и другие вещи", - говорится в заявлении министерства.

Полицейские изъяли все украденные вещи при обыске автомобиля мужчины. Антиквариат будет возвращен владельцу после завершения следствия, отмечается в сообщении.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az