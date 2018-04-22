Меню первого обеда на "Титанике" продано на аукционе за $140 тысяч

Меню самого первого обеда, поданного на борту "Титаника", ушло в субботу с молотка в Великобритании за £100 тыс. ($140 тыс.). Торги, как сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-cи, провел аукционный дом Henry Aldridge & Son в городе Девицес в графстве Уилтшир, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Меню с борта лайнера забрал второй офицер "Титаника" Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги описаны блюда, которые были поданы техническому составу парохода во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 года. На борту самого большого и самого современного на тот момент судна в мире в тот день на закуску были предложены говяжий бульон или куриный суп, жареная курица, ягненок или ветчина со шпинатом в качестве основного блюда, горошек, цветная капуста и вареная картошка как гарнир, пудинг, королевские груши и пирожные на сладкое, а также кофе.

Перед тем, как лайнер отправился 10 апреля из британского Саутгемптона в Нью-Йорк, Лайтхоллер передал меню своей супруге. Он стал самым старшим по званию офицером, выжившим при крушении, и умер только в 1952 году.

"Это одно из самых редких существующих меню", - сказал перед торгами аукционист Алан Олдридж. Лот был приобретен британским коллекционером, имя которого не называется. Еще один участник торгов из Техаса приобрел за £78 тыс. фунтов ($110 тыс.) ключ от штурманской рубки суда, а табличка погибшего стюарда Томаса Мюллена ушла с молотка за £57 тыс. ($80 тыс.).

"Титаник", будучи пассажирским лайнером, являлся также и почтовым судном, в задачу которого должна была входить доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой первый и последний рейс из Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.