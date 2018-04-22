Пользователи в России сообщили о трудностях с доступом к Google

22 апреля 2018 07:53

У ряда российских пользователей возникли проблемы с доступом к сайту Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что основная часть жалоб на работу сайта поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска и Ижевска.

Ранее пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе Telegram после его блокировки Роскомнадзором в России. Также сообщалось о перебоях в работе Twitter и "ВКонтакте". Роскомнадзор также пригрозил заблокировать Facebook до конца 2018 года.

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