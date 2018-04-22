Члены Всемирного банка договорились о его докапитализации
22 апреля 2018 07:58 138
Страны-члены Всемирного банка приняли в субботу решение об увеличении капитала банка на 13 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба ВБ в субботу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Эти договорённости были достигнуты в рамках весенней встречи группы в Вашингтоне, которая проходила 16-22 апреля.
В заявлении банка уточняется, что 7,5 миллиарда будут направлены Международному банку реконструкции и развития, остальные 5,5 миллиарда Международной финансовой корпорации.
"Ожидается, что (в результате этой докапитализации) совокупные финансовые средства группы Всемирного банка достигнут среднегодового объема в размере почти 100 миллиардов долларов в 2019-2030 годах", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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