Китайский учитель случайно задушил ученика

В одном из китайских школ-интернатов в городе Цзинань учитель случайно насмерть задушил 13-летнего ученика. Об этом сообщает China Daily, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Подросток стал спорить с преподавателями. Один из них решил "успокоить" ученика и стал его душить, однако не рассчитал силы. В итоге школьник погиб, а мужчин задержали и обвинили в его смерти.

Одноклассники убитого подростка отметили, что тот часто конфликтовал со взрослыми. Школа является заведением, где учителя следят за психическим здоровьем детей, обучают их рисованию и гуманитарным наукам. Помимо этого, там практикуют избавление подростков от компьютерной зависимости, хотя у учебного заведения нет на это лицензии.