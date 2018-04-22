Китайский учитель случайно задушил ученика
22 апреля 2018 08:02 222
В одном из китайских школ-интернатов в городе Цзинань учитель случайно насмерть задушил 13-летнего ученика. Об этом сообщает China Daily, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Подросток стал спорить с преподавателями. Один из них решил "успокоить" ученика и стал его душить, однако не рассчитал силы. В итоге школьник погиб, а мужчин задержали и обвинили в его смерти.
Одноклассники убитого подростка отметили, что тот часто конфликтовал со взрослыми. Школа является заведением, где учителя следят за психическим здоровьем детей, обучают их рисованию и гуманитарным наукам. Помимо этого, там практикуют избавление подростков от компьютерной зависимости, хотя у учебного заведения нет на это лицензии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Апр. 12:22 13 815
-
21 Апр. 17:35 8 705
-
21 Апр. 12:33 6 543
-
21 Апр. 09:59 6 277
-
21 Апр. 18:00 5 581