Умер самый старый человек в мире
22 апреля 2018 07:28 332
Японка Наби Тадзима, возглавлявшая список долгожительниц, умерла в субботу в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет, сообщило в воскресенье агентство Киодо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его данным, в Книге рекордов Гиннеса Тадзима значилась самой пожилой женщиной планеты с тех пор, как в сентябре 2016 года скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун.
Наби Тадзтима, которая была младше Браун на пять месяцев, жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима и последнее время в основном провела, не вставая с постели.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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