Принц Гарри женится: во сколько обойдется торжество

Королевская свадьба уже в мае. Журналисты подсчитывают - во сколько же обойдется торжество, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Костюм жениха - за 12 тысяч долларов, платье невесты - за полмиллиона. Больше всего расходов - на безопасность - 42 миллиона. Превзойдут ли размах торжества - Вильяма и Кейт Мидлтон?

Месяц. На самом деле, к этому времени все должно быть уже готово. Что будут пить, что будут есть. Как заводить гостей. А еще, в этом случае, необходимо учитывать не только генеральный план свадеб, но и королевский протокол.

Вся информация - в строжайшем секрете. Но британские издания пригласили экспертов, чтобы те оценили приблизительную стоимость церемонии. И вот что вышло.

Общая стоимость свадебной церемонии - 45 миллионов долларов. При этом, 42 из них потратят на охрану гостей. Наняты снайперы и тайные агенты. На место проведения, а это часовня святого Георгия, - полмиллиона долларов. На угощения и напитки - более шестисот пятидесяти тысяч. От четырёхсот тридцати тысяч будет стоить наряд невесты. А вот жениху выделили скромных 12 тысяч.

Говорят, Меган и Гарри существенно потратятся на декор. Мол, атмосфера должна быть праздничная, но в то же время - консервативная.

"Я думаю, здесь всё будет по принципу "чтобы не как у всех". На свадьбе Чарльза и Дианы было очень много традиционных белых роз. Тогда как у Кейт и Уильяма для декора использовали различные деревья. В случае Меган - это будут смешанные композиции, но классические. Никакого американского стиля - никаких стен из цветов, свисающих с потолка", - говорит флорист.

И конечно же - особое внимание - тиаре невесты. Здесь интрига: или Меган наденет обычное украшение, или же королева Елизавета преподнесет ей одну из своих королевских тиар в качестве свадебного подарка.

"У нее красивое лицо, выпуклое, высокий лоб. Это должно быть что-то достаточно скромное. Ее стиль - простая элегантность. Я вижу на ее тиаре жемчуг и бриллианты", - предполагает эксперт.

Ради своей невесты принц Гарри - был готов пожертвовать троном. Она - старше, разведена, наполовину афроамериканка - все это противоречит английским традициям.

Меган и Гарри - объединяет и благотворительность. Среди приглашенных на свадьбу - ни одного политика. Но есть, например, 12-летняя Амелия. Которая пострадала во время теракта в Манчестере.

Мир в ожидании: превзойдет ли торжество предыдущую монаршую свадьбу - Принца Уильма и Кейт Миддлтон. Ведь, даже по предварительным подсчетам, бракосочетание Гарри и Меган дороже на 20 миллионов долларов. И если в прошлый раз за церемонией следило два с половиной миллиарда человек, то теперь будет больше. Так ли это - мир узнает в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - 19 мая.