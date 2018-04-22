Канада и Япония подписали соглашение о военной технике

Канада и Япония подписали соглашение о поставках и взаимном обслуживании военной техники. Об этом сообщается на сайте канадского МИДа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Документ подписали главы внешнеполитических ведомств Канады и Японии Христя Фриланд и Таро Коно.

МИД Канады пояснил, что договоренность укрепит сотрудничество между вооруженными силами Канады и силами самообороны Японии и поспособствует сотрудничеству двух государств при реагировании на гуманитарные и кризисные ситуации, а также при проведении операций по поддержанию мира.