Канада и Япония подписали соглашение о военной технике
22 апреля 2018 10:18 122
Канада и Япония подписали соглашение о поставках и взаимном обслуживании военной техники. Об этом сообщается на сайте канадского МИДа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Документ подписали главы внешнеполитических ведомств Канады и Японии Христя Фриланд и Таро Коно.
МИД Канады пояснил, что договоренность укрепит сотрудничество между вооруженными силами Канады и силами самообороны Японии и поспособствует сотрудничеству двух государств при реагировании на гуманитарные и кризисные ситуации, а также при проведении операций по поддержанию мира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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