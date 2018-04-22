При взрыве в Кабуле погибли четыре человека - ФОТО

Четыре человека стали жертвами взрыва у центра для регистрации избирателей в столице Афганистана, число раненых увеличилось до 15, сообщает агентство Пажвак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Инцидент произошел на западе Кабула, причина взрыва пока не известна. Как сообщил телеканалу 1TV представитель полиции Хашамат Станикзай, на место выехали медики и полицейские. Пока ни одна группировка в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как передает телеканал TOLOnews со ссылкой на исполняющего обязанности главы городской полиции Мохаммада Дауда Амина, взрыв произошел около центра выдачи документов, удостоверяющих личность. По его словам, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.