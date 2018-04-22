В Афганистане прогремел второй взрыв, пострадала семья

22 апреля 2018 13:18

По меньшей мере шесть человек погибли, еще пять пострадали в воскресенье в результате взрыва, прогремевшего близ центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри (столица северной провинции Баглан). Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, теракт произошел после 12:00 по местному времени. Погибшие и пострадавшие были членами одной семьи, среди них есть женщины и дети. Взрывное устройство сработало, когда автомобиль, в котором ехала семья, проезжал мимо центра, передает телеканал.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 31 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Эта террористическая атака стала уже второй за воскресенье. Ранее в Кабуле террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у еще одного центра регистрации избирателей. По последним данным в результате случившегося погиб 31 человек, более 50 пострадали. По данным агентства Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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