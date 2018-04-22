В Афганистане прогремел второй взрыв, пострадала семья

По меньшей мере шесть человек погибли, еще пять пострадали в воскресенье в результате взрыва, прогремевшего близ центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри (столица северной провинции Баглан). Об этом сообщил телеканал Tolo News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, теракт произошел после 12:00 по местному времени. Погибшие и пострадавшие были членами одной семьи, среди них есть женщины и дети. Взрывное устройство сработало, когда автомобиль, в котором ехала семья, проезжал мимо центра, передает телеканал.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Эта террористическая атака стала уже второй за воскресенье. Ранее в Кабуле террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у еще одного центра регистрации избирателей. По последним данным в результате случившегося погиб 31 человек, более 50 пострадали. По данным агентства Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".