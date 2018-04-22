Болельщики «Барселоны» освистали гимн Испании в присутствии короля
22 апреля 2018 13:53 258
Болельщики каталонской "Барселоны" освистали гимн Испании перед началом финального матча Кубка страны с "Севильей". Видео появилось в Twitter-аккаунте Radio MARCA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, на арене присутствовал король Испании Филипп VI. Поклонники "Севильи" гимна не освистывали.
21 апреля "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 5:0 и в 30-й раз выиграла Кубок Испании. В составе каталонцев отличились Лионель Месси, Андреас Иньеста, Филиппе Коутиньо и Луис Суарес, оформивший дубль.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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