Болельщики «Барселоны» освистали гимн Испании в присутствии короля

Болельщики каталонской "Барселоны" освистали гимн Испании перед началом финального матча Кубка страны с "Севильей". Видео появилось в Twitter-аккаунте Radio MARCA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, на арене присутствовал король Испании Филипп VI. Поклонники "Севильи" гимна не освистывали.

21 апреля "Барселона" разгромила "Севилью" со счетом 5:0 и в 30-й раз выиграла Кубок Испании. В составе каталонцев отличились Лионель Месси, Андреас Иньеста, Филиппе Коутиньо и Луис Суарес, оформивший дубль.