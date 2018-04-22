Во Франции после угроз неизвестного эвакуируют остров Мон-Сен-Мишель

На северо-западе Франции на небольшом острове Мон-Сен-Мишель была проведена эвакуация из-за того, что неизвестный угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Об этом информирует France Info, передает Day.Az со ссылкой на RT.

По данным местных властей, утром неизвестный мужчина заявил, что намерен напасть на полицию.

Отмечается, что угрозы мужчины были восприняты властями серьёзно.

"Он произнёс перед кафетерием совершенно конкретные угрозы в адрес полиции", - заявил местный префект Жан-Марк Сабате.

В настоящее время проверяется, не остался ли неизвестный на острове. Рассматривается версия, что подозреваемый покинул остров вместе с потоком туристов.

Для поисков мужчины также был задействован вертолёт.