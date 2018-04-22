В США в результате стрельбы в кафе погибли три человека - ФОТО
22 апреля 2018 15:22 101
В американском штате Теннесси мужчина открыл стрельбу в кафе. Об этом заявили в пресс-службе местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на RT.
По словам полиции, стрелок был полностью обнажён. Он открыл огонь около 3:25 ночи по местному времени
Отмечается, что в результате инцидента погибли три человека, ещё четверо пострадали.
По некоторым данным, винтовку у стрелка отобрал один из посетителей. Стрелку удалось скрыться.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Апр. 17:35 11 445
-
21 Апр. 18:00 6 527
-
21 Апр. 19:41 4 791
-
21 Апр. 18:12 4 113
-
21 Апр. 19:14 3 790