В США в результате стрельбы в кафе погибли три человека - ФОТО

В американском штате Теннесси мужчина открыл стрельбу в кафе. Об этом заявили в пресс-службе местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на RT.

По словам полиции, стрелок был полностью обнажён. Он открыл огонь около 3:25 ночи по местному времени

Отмечается, что в результате инцидента погибли три человека, ещё четверо пострадали.

По некоторым данным, винтовку у стрелка отобрал один из посетителей. Стрелку удалось скрыться.