Крупное ДТП в Турции: 25 пострадавших

В турецкой провинции Маниса произошло крупное ДТП с участием автобуса, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что автобус, перевозящий военнослужащих столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 25 человек, среди которых 21 военнослужащий.

Пострадавшие доставлены в больницы.