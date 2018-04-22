Крупное ДТП в Турции: 25 пострадавших
22 апреля 2018 16:02 151
В турецкой провинции Маниса произошло крупное ДТП с участием автобуса, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что автобус, перевозящий военнослужащих столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 25 человек, среди которых 21 военнослужащий.
Пострадавшие доставлены в больницы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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