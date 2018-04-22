В Москве бабушка похитила внука, которого редко видела

22 апреля 2018 16:33

Бабушка похитила своего шестилетнего внука Мишу, так как пенсионерке не давали с ним видеться так часто, как ей бы этого хотелось. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Женщина с самого утра пришла в детский сад номер 2099 и сказала нянечкам, что заберёт внука домой. Персонал детсада поверил пенсионерке и отдал ей мальчика.

В итоге бабушку с внуком ищут уже четвёртый день. Родители предполагают, что родственница отвезла Мишу отдыхать.

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