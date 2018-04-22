Захарова отметила улучшение отношений России и Грузии

22 апреля 2018 17:36

Отношения России и Грузии постепенно улучшаются, говорится в заявлении представителя МИД Марии Захаровой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, отметила она, восстановилась и многократно выросла взаимная торговля, возобновлено авиационное и наземное транспортное сообщение, сняты действовавшие с 2006 года ограничения по выдаче въездных виз грузинским гражданам, бурно развиваются общественные, культурные, научные, спортивные контакты.

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