Трамп: время покажет, удастся ли разрешить ситуацию с КНДР

Ситуация с КНДР далека от разрешения, лишь время покажет, удастся ли ее урегулировать или нет. Такое мнение в воскресенье в своем Twitter высказал президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы далеки от разрешения по Северной Корее. Может быть, все получится, а может и нет - лишь время покажет", - считает глава государства.

Как стало известно 8 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял. Переговоры могут состояться в ближайшие месяцы.