Британские власти пригрозили соцсетям ужесточением законов для защиты детей

Власти Великобритании затребовали у ряда интернет-компаний, в том числе Facebook, Twitter, Google и Snapchat, данные о том, как они защищают детей от пагубного влияния информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет в воскресенье газета The Sunday Times, интернет-гигантам будет дан месяц на то, чтобы предоставить ответ и в случае, если он не устроит Лондон, британские власти не исключают ужесточения законодательства в их отношении.

Газета цитирует выдержки из письма, которое министр здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства Джереми Хант направил на этих выходных руководству указанных компаний. В нем Хант выразил обеспокоенность тем, насколько просто дети получают доступ в соцсети.

"Я обеспокоен, что ваши компании, судя по всему, довольны той ситуацией, при которой тысячи пользователей нарушают ваши собственные правила относительно минимального возраста пользователей, - указал министр. - Я опасаюсь, что вы коллективным образом закрываете глаза на целое поколение детей, которые ранее положенного времени подвергаются вредным для них побочным эмоциональным эффектам социальных сетей".

Хант назвал эту ситуацию недопустимой и нечестной по отношению к родителям. "Это является морально ошибочным и в высшей степени несправедливым по отношению к родителям, которые несправедливо встают перед выбором, - разрешить ли доступ их детей к платформам, для которых те слишком молоды, или отключить их от социального взаимодействия, в котором участвуют большинство их сверстников. Ставить родителей в такое положение недопустимо и безответственно".

В этой связи издание напоминает, что на следующую неделю запланирована встреча министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Мэта Хэнкока с представителями 17 самых популярных среди несовершеннолетних британцев интернет-платформ. На ней он намерен поднять вопрос о том, насколько хорошо защищены личные данные молодых пользователей. "Если мы не можем доверять компаниям, чтобы они сами следили на собой, тогда мы должны действовать. И мы без колебаний ужесточим закон", - сказал министр.