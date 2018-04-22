Евросоюз призвал Армению отпустить всех задержанных на митингах
22 апреля 2018 18:30 440
Евросоюз призвал власти Армении немедленно освободить всех задержанных оппозиционеров и начать политический диалог для регулировки кризиса в республике. С таким заявлением выступила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
- Право на свободу собраний мирными методами и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех граждан, - процитировали Коцьянчич на сайте ведомства.
По словам политика, Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и "справедливо и пропорционально применять закон".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:58