Евросоюз призвал Армению отпустить всех задержанных на митингах

Евросоюз призвал власти Армении немедленно освободить всех задержанных оппозиционеров и начать политический диалог для регулировки кризиса в республике. С таким заявлением выступила официальный представитель главы дипломатии ЕС Майя Коцьянчич, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

- Право на свободу собраний мирными методами и в соответствии с законом является всеобщим и фундаментальным правом всех граждан, - процитировали Коцьянчич на сайте ведомства.

По словам политика, Европейский союз ожидает, что власти Армении будут в полной мере уважать это право и "справедливо и пропорционально применять закон".