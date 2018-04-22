Макрон раскритиковал сделку с Ираном

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что сделка с Тегераном по атому не является идеальной, однако сейчас альтернатив ей не существует. Об этом французский лидер заявил перед визитом в США в интервью американскому телеканалу Fox News, которое опубликовано в воскресенье.

Макрону был задан вопрос о том, будет ли ошибкой со стороны президента США Дональда Трампа отказаться от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). "Является ли это соглашение совершенным? Идеально ли СВПД с точки зрения наших отношений с Ираном? Нет", - констатировал президент Франции.

"Но, что касается атома, какие имеются варианты лучше? Я таких не вижу", - добавил Макрон. "У меня нет плана Б относительно атома, - подчеркнул он. - Мы будем обсуждать этот вопрос".

Макрон подчеркнул, что текущее положение, касающееся ядерной программы Ирана, "лучше, чем ситуация северокорейского образца". Вместе с тем он добавил: "Я не удовлетворен положением вещей относительно Ирана, я хочу бороться против баллистических ракет, я хочу сдержать его [Ирана] влияние в регионе". Макрон высказался в пользу того, чтобы СВПД "было дополнено" положениями, касающимися ракетной программы Ирана и "регионального сдерживания".

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки.

12 января этого года Трамп заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".