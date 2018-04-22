Тысячи протестующих в Ереване готовы продолжить акции

Участники акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна продолжат шествия и демонстрации, несмотря на задержание лидеров движения, заявил в воскресенье на митинге в Ереване представитель партии "Гражданский договор" Рубен Рубенян, передает РИА Новости.

"Как и в прежние дни, наши децентрализованные акции начнутся в 08.15 по местному времени. Он будут носить исключительно мирный характер", - сказал Рубенян, добавив, что действия оппозиции будут по традиции подытожены на вечернем митинге.

Депутат парламента Лена Назарян, обратившись к собравшимся от имени лидера протестов Никола Пашиняна, подчеркнула, что необходимо избегать любых столкновений с полицией и не оставаться на улицах ночью.

Впервые за десять дней традиционный вечерний митинг проходит без руководителей протестующих. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье- депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Пока протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Однако до сих пор непонятно, кто будет оратором митинге.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля.