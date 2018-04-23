Загадочное существо в Мексиканском заливе сняли на камеры - ВИДЕО

Исследователи впервые засняли в глубинах Мексиканского залива таинственное существо. Об этом пишет National Geographic.

Это существо похоже на скрюченного кальмара. Исследователи из группы, называющей себя Okeanos Explorer, предположили, что это или необычный кальмар, или новый глубоководный вид, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Моя первая реакция была: "Что это, черт возьми, такое?". Оно не было похоже ни на одного кальмара, которого я видел в своей жизни, пока мы не начали к нему приближаться и осматривать с разных сторон", - поделился зоолог Майк Веччионе.

По мнению исследователей, если это кальмар, то он мог принять необычную позу, испугавшись подводной лодки. Согласно другой версии, поза помогает ему собирать детрит - неразложенные частицы мертвых организмов.

Исследование будет продолжаться.

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