В Японии оползень убил шесть человек
23 апреля 2018 09:45 192
Шестеро жителей поселка Ябакэй на юго-западе Японии, где почти две недели назад на жилые дома сошел оползень, погибли, как подтвердили в понедельник власти префектуры Оита, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.Как передает агентство Киодо, найдено тело шестой жертвы стихийного бедствия.
Земля сошла со склона горы на четыре коттеджа в курортной зоне городка Ябакэй, в окрестностях Накацу. Тогда сразу было найдено тело одного мужчины, остальных пятерых женщин сразу найти не удалось.
Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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