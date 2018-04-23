В Турции столкнулись 10 автомобилей, десятки пострадавших

В турецкой провинции Чорум на севере страны в результате цепной аварии, во время которой столкнулись 10 транспортных средств, по предварительным данным, пострадали 22 человека. Об этом пишут в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что все они являются гражданами Турции. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

По данным СМИ, состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое.

Отметим, что в течение января-марта 2018 года в Турции были зарегистрированы 93 966 ДТП.

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