Стрельба и поножовщина между двумя женщинами в Махачкале попала на камеры - ВИДЕО

Конфликт между двумя женщинами в центре Махачкалы дошел до рукоприкладства, поножовщины и стрельбы из пневматического пистолета. Видеозапись, на которой запечатлен инцидент, опубликована в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На видео запечатлена ссора между двумя женщинами на улице Гагарина в столице Дагестана. Причина конфликта неизвестна, однако в какой-то момент одна из фигуранток достала пневматический пистолет и попыталась расстрелять обидчицу.

После такой атаки другая женщина достала нож и попыталась атаковать противницу с его помощью. По данным СМИ, ей удалось минимум дважды зацепить женщину с пистолетом. Обеих конфликтующих дам доставили в полицейский участок, дальнейшая информация не уточняется.

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