Ким Чен Ын пустит американцев на ядерный полигон
23 апреля 2018 10:33 140
Глава КНДР Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По данным агентства Bloomberg, северокорейский лидер в ходе встречи с главой ЦРУ Майклом Помпео согласился на просьбу США проинспектировать ядерный полигон. Во время встречи Ким Чен Ын заявил, что у его страны "нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность".
21 апреля Ким Чен Ын объявил, что КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения, напоминает ТАСС. Теперь Северная Корея берет курс на развитие социалистической экономики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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