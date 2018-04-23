Ким Чен Ын пустит американцев на ядерный полигон

Глава КНДР Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным агентства Bloomberg, северокорейский лидер в ходе встречи с главой ЦРУ Майклом Помпео согласился на просьбу США проинспектировать ядерный полигон. Во время встречи Ким Чен Ын заявил, что у его страны "нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность".

21 апреля Ким Чен Ын объявил, что КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения, напоминает ТАСС. Теперь Северная Корея берет курс на развитие социалистической экономики.