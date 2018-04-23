Убивший ребенка при урагане в Москве мусорный бак попал на камеры - ВИДЕО

Запись с камеры наблюдения, на которой видно, как на двух девочек опрокидываются мусорные баки во время урагана в Москве, появилась в интернете. Видео публикует в субботу, 21 апреля, Telegram-канал HuePub, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Одна из девочек скончалась в больнице. Как стало известно "Московскому комсомольцу", погибшая - 13-летняя София Прокопченко. Ее подруга - Алина Иванова 12 лет, она госпитализирована с сотрясением мозга.

Отмечается, что всего во время шторма, начавшегося в столичном регионе днем 21 апреля, пострадали 17 человек, из них 14 доставили в больницу. Еще один мужчина в Подмосковье погиб - его придавило строительной бытовкой.

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