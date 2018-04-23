В Афганистане талибы напали на военных, много погибших
23 апреля 2018 11:50 111
По меньшей мере 16 представителей сил безопасности Афганистана погибли в результате двух нападений боевиков радикального движения "Талибан". Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации телеканала, нападения произошли в воскресенье ночью в провинции Багдис.
По данным источника, девять военнослужащих погибли при атаке талибов на КПП в городе Калайи-Нау. Еще семь полицейских погибли при атаке на полицейский пост в районе Кадс.
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