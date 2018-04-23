В Казани разработали приложение, блокирующее музыку у железной дороги - ВИДЕО

В Казани создали уникальное приложение, которое в прямом смысле может спасти жизнь, а заодно свести к нулю всю статистику несчастных случаев на железнодорожных путях, когда из-за громкой музыки пешеходы не слышат приближающегося поезда. Теперь не заметить состав просто невозможно. Приложение абсолютно бесплатное, работает на большинстве устройств и действует не только в России. Разработкой уже заинтересовались в Европе и Индии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Парень установил на смартфон приложение "Сэйф Трэйн", или, говоря по-русски, "Безопасный поезд". Живет рядом с железной дорогой, вот и решил перестраховаться.



"Когда я иду, у меня музыка в ушах, я вообще ничего не слышу, а это приложение начнет кричать, и я пойму, что что-то не так", - говорит он.



По сути, это приложение - очередная напоминалка, что рядом опасность. По данным за прошлый год, на железной дороге в России погибло более тысячи семисот человек, сто сорок пять из них - дети.

Самое опасное на железной дороге - если человек идет в наушниках, тем более, если звучит любимая песня: можно потеряться и в пространстве, и в реальности, а это приложение при приближении к железной дороге включит резкий звук, который и спасет жизнь.

Приложение придумали два человека. Один из них - Тимур Кадыров, потомственный железнодорожник, работает старшим электромехаником. Он говорит, что давно думал, как обезопасить детей и дать возможность родителям контролировать ребенка с помощью телефона. Приложение позволяет нарисовать маршрут движения человека в течение дня.



"Можно ввести номер телефона и получать уведомления. Если, например, ребенок подошел к железной дороге, придет смс, если будет попытка отключения приложения, придет смс", - рассказывает Тимур Кадыров.

Приложение не требует наличия интернета, но обязательно должна быть включена геолокация, тогда, говорят разработчики, спутник найдет вас в любой точке страны. Журналисты РЕН ТВ решили проверить "Безопасный поезд" не только в Казани. В Москве устроили настоящее испытание приложению, но и во время звонка, и во время просмотра фильма, и при подъеме на высоту резкий звук появлялся всегда.

Приложение только появилось и абсолютно бесплатно. Несмотря на то, что у него пока что всего пятьдесят скачиваний, разработчики уверены, что оно будет востребовано и спасет не одну жизнь, ведь вся Россия в паутине железных дорог.

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