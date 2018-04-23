Жестокую драку футбольных фанатов сняли на камеры - ВИДЕО

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате фанатских столкновений на стадионе в южноафриканском Дурбане. Драка ультрас произошла во время полуфинальной игры Кубка ЮАР, сообщает Associated Press.

Беспорядки на поле начались после того, как команда "Кайзер Чифс" на своём поле уступила "Фри Стейт Старс" со счётом 0:2. Болельщики проигравшей команды выбежали на поле и набросились на сотрудников стадиона. Досталось и телеоператорам, снимавшим матч, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Усмирить фанатов удалось только полицейским, которым пришлось применить против них слезоточивый газ и шумовые гранаты.

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