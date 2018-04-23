Вор оплатил стрижку украденными у парикмахера деньгами - ВИДЕО

23 апреля 2018 15:13

В Санкт-Петербурге вор-карманник постригся в парихмахерской у станции метро "Звёздная", но при этом остался в плюсе. Видео инцидента публикует телеграм-канал Life Shot. Как стало известно, мужчина постригся, а затем украл из сумки мастера кошелёк, в котором было четыре тысячи рублей.

За свою стрижку он заплатил 400 рублей. Сейчас преступника разыскивает полиция, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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Нажмите на видео для просмотра:
В Питере вор оплатил стрижку украденными у парикмахера деньгами

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