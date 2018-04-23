Участники акции протеста напали на полицейских в армянском Аштараке

Оппозиционные активисты, которые протестуют против назначения Сержа Саргсяна главой правительства, напали на сотрудников полиции в городе Аштарак.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, передает Day.Az.



"Полицейские несли службу, когда на них напала группа демонстрантов и сильно избила. Пять полицейских получили разной степени телесные повреждения", - говорится в заявлении ведомства.



В полиции Армении заявили о возбуждении уголовного дела по факту избиения сотрудников правоохранительных органов.



Акции протеста против назначения бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром страны начались в Армении 13 апреля.



По оценкам местных СМИ, митинг в Ереване, прошедший 22 апреля, собрал 160 тыс. человек. В этот же день в столице сотрудники правоохранительных органов задержали около 300 участников протестных акций. На проспекте Арцаха прошли столкновения между полицией и демонстрантами, в ходе которых силовики применили светошумовые гранаты.



В понедельник стало известно, что на сторону протестующих в Ереване начали переходить военные. В министерстве обороны Армении заявили, что всех присоединившихся к протестам солдат ждет наказание.

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