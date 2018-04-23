Трамп потребовал от Мексики решить проблему миграции

США могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики в качестве условия для перезаключения торгового договора о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мексика, чьи законы по иммиграции являются очень жесткими, должна остановить людей, которые проходят через Мексику в США. Мы можем сделать это условием нового соглашения по НАФТА. Наша страна не может принять происходящее!", - написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп потребовал новых переговоров по зоне свободной торговли НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.

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