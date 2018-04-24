Китаец трагически погиб, упав с аттракциона - ВИДЕО
24 апреля 2018 09:05 153
В Китае мужчина упал с неисправного аттракциона и скончался в больнице. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в городском округе Сюйчан, провинции Хэнань. У 23-летнего посетителя парка развлечений неожиданно расстегнулся ремень безопасности. Толпа кричала ему, чтобы он спрыгивал с аттракциона, когда тот опустился вниз, но мужчина не сумел это сделать, упал и разбился.
Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.
Представители службы безопасности городского округа Сюйчан по итогам предварительного расследования заявили, что инцидент произошел из-за технической неисправности.
Нажмите на видео для просмотра:
-
23 Апр. 19:41 13 036
-
23 Апр. 16:19 9 257
-
23 Апр. 19:39 8 184
-
23 Апр. 19:34 7 916
-
23 Апр. 11:30 7 809