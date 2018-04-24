Китаец трагически погиб, упав с аттракциона - ВИДЕО

В Китае мужчина упал с неисправного аттракциона и скончался в больнице. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в городском округе Сюйчан, провинции Хэнань. У 23-летнего посетителя парка развлечений неожиданно расстегнулся ремень безопасности. Толпа кричала ему, чтобы он спрыгивал с аттракциона, когда тот опустился вниз, но мужчина не сумел это сделать, упал и разбился.

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

Представители службы безопасности городского округа Сюйчан по итогам предварительного расследования заявили, что инцидент произошел из-за технической неисправности.

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