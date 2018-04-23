Израиль атаковал огневую точку в Сирии в ответ на перелет снаряда
Израильские войска атаковали огневую точку на территории Сирии в ответ на выпущенный оттуда минометный снаряд, который упал на контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Трансграничный обстрел военные признают случайным перелетом в ходе боев сирийских правительственных сил с отрядами оппозиции, но все равно называют недопустимым посягательством на израильский суверенитет.
"Ранее сегодня минометный снаряд упал рядом с пограничным забором в северной части Голанских высот... В ответ Армия обороны Израиля атаковала артиллерийское орудие в районе, откуда велся огонь", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ответственность за обстрел израильтяне возложили на сирийские правительственные войска.
"Армия обороны Израиля считает сирийский режим ответственным и не потерпит никаких попыток посягнуть на израильский суверенитет или поставить под угрозу безопасность израильских граждан", - отмечает армейская пресс-служба.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!