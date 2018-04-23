Никол Пашинян: Необходимы внеочередные парламентские выборы

Отныне в Армении новая власть. Об этом заявил лидер протестного движения, депутат НС Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на news.am.

Он рассказал, как произошло вчера задержание. "Когда группа сотрудников СНБ похитила меня и тайно везла в Севанский отдел полиции, я шутил с ними, они не понимали. Я говорил им, что власти Сержа больше нет, в Армении отныне новая власть, и имя этой власти - народ Армении", - заявил Пашинян. По его словам, вначале его держали в изоляции, а когда стали посещать высокопоставленные должностные лица, понял, что бархатная революция свершилась.

"Сегодня утром мне предлагали согласиться на то, что Саргсян подал в отставку в октябре. Через два часа предлагали, чтобы в отставку подал через месяц, потом 25 апреля. Я выслушал все предложения и озвучил свое требование - Серж Саргсян должен подать в отставку в течение двух часов, и так и произошло", - заявил Пашинян.

При этом он напомнил, что на повестке несколько вопросов. "Второй шаг - НС назначает премьер-министром избранника народа. Это произойдет через неделю. До того формируется временное правительство, а затем внеочередные парламентские выборы", - заявил Никол Пашинян.

"Мы сказали, что готовы обсудить условия ухода Сержа Саргсяна и передачи власти. И теперь, поскольку Саргсян удалился, мы готовимся утром в среду в 11 часов продолжить переговоры с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном о передаче власти. И чем скорее это произойдет, тем лучше", - заявил Пашинян, подчеркнув, что революция не может быть половинчатой.

"Если Серж Саргсян и РПА надеются на то, что создастся ситуация, при которой они продолжат теневое управление, призываю их поскорее забыть об этом. Народ победил и эта победа должна быть признана однозначно, без условий", - подчеркнул Пашинян.