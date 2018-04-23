В Китае мужчина разбился, выпав из аттракциона
23 апреля 2018 22:40 129
В Китае 23-летний мужчина разбился, выпав из аттракциона.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в провинции Хэнань. У посетителя аттракциона, вращающегося на 360 градусов, внезапно отстегнулись ремни безопасности.
Окружающие, заметив, что ему очень сложно удержаться на кресле, стали призывать его спрыгнуть, однако мужчина упал и ударился об ограждение вокруг аттракциона.
Мужчина скончался вскоре после того, как его доставили в больницу.
Аттракцион, где произошло трагическое событие, называется "Летящий орел". Наивысшая точка, на которой находятся посетители во время его работы, - 20 метров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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