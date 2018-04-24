Николас Кейдж перестанет сниматься в кино
54-летний американский актер, режиссер и продюсер Николас Кейдж, который за последние семь лет потратил большую часть своего 150-миллионного состояния на весьма странные покупки, объявил, что перестает сниматься, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Он собирается погрузиться в режиссуру. По словам Кейджа, с актерством он завяжет года через четыре. Слова кинематографиста передает NME.
"Сейчас я в первую очередь актер и думаю продолжать им быть еще в течение трех или четырех лет, а дальше хотелось бы больше сосредоточиться на режиссуре", - сказал Кейдж.
Согласно IMDb, на текущий момент звезда занята в полудюжине проектов, находящихся на разных стадиях производства. Включая четыре боевика и озвучку двух мультфильмов. В одном из которых он таки реализует свою давнюю мечту и "сыграет" Супермена.
Последним в расписанном графике актера значится сиквел "Семейки Крудс" - фильм выходит на экраны в 2020-м.
Напомним, Николас Кейдж развелся с третьей женой - кореянкой Элис Ким, прошло уже больше года, но актер, по данным западных СМИ, до сих пор не может прийти в себя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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