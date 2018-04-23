В Ереване освободили всех задержанных демонстрантов
Задержанные в понедельник в ходе массовых митингов в Ереване против избрания на пост премьер-министра Армении экс-президента Сержа Саргсяна демонстранты освобождены, сообщил РИА Новости начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Ашот Агаронян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В полицейские отделения сегодня были доставлены 35 демонстрантов, все они освобождены", - заявил Агаронян.
Саргсян в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся 10 дней акций протеста. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране, 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".
Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу конституционные изменения, согласно которым самыми широкими полномочиями теперь обладает премьер-министр.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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