Названа дата следующей церемонии вручения премии "Оскар"

24 апреля 2018 07:13

Очередная, 91-я церемония американский кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

В академии уточнили, что объявление номинаций состоится 22 февраля.

Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территория по всему миру.

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