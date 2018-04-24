В Китае 18 человек погибли в результате пожара
Пожар вспыхнул в ночь на вторник в караоке в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун, жертвами инцидента стали 18 человек, ещё пятеро получили травмы, сообщила полиция города в официальном аккаунте в соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно сообщению полиции, пожар разгорелся в здании караоке около 00.30 по местному времени, сообщение об этом оперативно поступило в местную службу спасения.
На место выехали пожарные, медики и сотрудники полиции. Огонь был потушен уже в 00.55 по местному времени, однако несмотря на оперативность работы экстренных служб, избежать большого числа жертв не удалось.
Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были направлены в больницу.
Точная причина пожара пока не известна, однако согласно предварительным данным следствия, это мог быть поджог. Расследование продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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