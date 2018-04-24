От Джонни Деппа отказались адвокаты

Джонни Депп, который в течение полутора лет безуспешно пытается отсудить 25 миллионов долларов у своих бывших менеджеров, лишился юридической поддержки. Как сообщает издание Deadline, представлять интересы актера отказалась компания Michelman & Robinson, LLP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"После того, как у нас была возможность подробно рассмотреть этот вопрос, мы решили, что в интересах нашей фирмы сосредоточить наше внимание на других вопросах. Мы желаем сторонам удачи в разрешении их разногласий", - говорится в официальном заявлении компании по этому поводу. Ее представители не намерены присутствовать на очередном судебном заседании, которое должно состояться на этой недели.

Примечательно, что произошло это всего через три недели после того, как от работы с Деппом отказалась и другая адвокатская контора - Manatt, Phelps & Phillips LLP.

В январе 2017 года Джонни Депп подал в суд на представлявшую его интересы в течение многих лет компанию TMG. Он обвинил ее в неправильном управлении его активами и потребовал компенсации в размере 25 миллионов долларов. В свою очередь, TMG отвергла все обвинения в свой адрес и уличила актера в неразумных и не контролируемых тратах.