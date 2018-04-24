Стали известны подробности инцидента с наездом на пешеходов в Торонто

Водитель в Торонто наехал на людей намеренно, но указаний на теракт на данный момент нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава местной полиции Марк Саундерс, пресс-конференция транслировалась в эфире телеканала CTV.

"Основываясь на данных очевидцев,... можно достаточно ясно, даже исходя из общей оценки, заявить, что действия были намеренными", - заявил Саундерс.

Саундерса несколько раз спросили, является ли инцидент террористической атакой, однако шеф полиции не ответил прямо на данный вопрос, напомнив лишь заявление министра общественной безопасности Канады Ралфа Гудэйла о том, что инцидент "не связан с национальной безопасностью".

При этом он не исключил никакие версии, подчеркнув, что на данном этапе рано делать какие-либо выводы.

В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.